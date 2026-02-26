大阪府八尾市の住宅でコンクリート詰めにされた女児の遺体が見つかった事件で、傷害致死と死体遺棄の罪に問われた叔父の無職飯森憲幸被告（42）は26日、大阪地裁（伊藤寛樹裁判長）で開かれた裁判員裁判の初公判で起訴内容を認めた。起訴状によると、被告は2006年12月下旬から07年1月上旬ごろ、大阪市平野区の自宅で、めいの岩本玲奈さん＝当時（6）＝を殴ったり蹴ったりし、外傷性ショックで死亡させた。また24年11月12日ごろ