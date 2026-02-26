ヤクルトは２６日、１軍の浦添キャンプを打ち上げた。練習後は池山監督以下、コーチ陣、スタッフ、選手が円陣を作り、その中で今季から選手会長に就任した古賀優大捕手があいさつ。「今年のチームスローガン、燕心（エンジン）全開のもと、昨年の悔しさを忘れることなく、今以上に１人１人が自覚と責任を持ち、チーム一丸となり、チーム全員で戦っていきましょう」と呼びかけ、「これから始まるオープン戦で１人１人がしっかりレ