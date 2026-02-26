税の役割を分かりやすく伝えようと、滋賀県彦根市の人気キャラクターひこにゃんが登場する絵本「ひこにゃんえほん」の特別編が大阪国税局の監修で制作され、同市の保育園で26日、お披露目式が開かれた。園児たちはひこにゃんのかわいらしさを通じ、税を巡る人々の「助け合い」への理解を深めた。絵本「よいにゃんことみんなのおこめのおはなし」では、ひこにゃんの町の人々から「おとのさま」が集めた「おこめ」が盗まれる事件