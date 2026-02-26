梶裕貴さんがXを更新しました。【映像】「一生涯、貪欲な表現者であるべく挑戦を」梶裕貴のコメント「【ご報告】この度、約十三年間お世話になりました株式会社ヴィムスを離れ、独立する運びとなりました。グループ会社である前事務所から数えると、実に二十二年間。まさに、私の声優人生のすべてを育んでいただいた場所と言えます。右も左も分からず、何者でもなかった自分を見出し、声優として、社会人としての礎を築いてくだ