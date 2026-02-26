中国は今月17日に春節（旧正月）を迎え、この日から丙午（ひのえうま）の1年がスタートした/Pedro Pardo/AFP/Getty Images香港（CNN）中国は今月17日に春節（旧正月）を迎え、この日から丙午（ひのえうま）の1年がスタートした。古代中国を起源とする十干の「丙」と十二支の午（馬）年が重なる、60年に一度の干支（えと）だ。万物を陰と陽に分ける「陰陽説」と、すべては木、火、土、金、水の5要素で構成されるという「五行説」を