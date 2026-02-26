気象庁は今日26日(木)、最新の1か月予報を発表しました。この先、北日本から西日本では、期間の1週目は気温がかなり高くなる予想です。引き続き、雪どけによる融雪災害に注意が必要です。また、降水量は北日本から西日本でほぼ平年並みですが、太平洋側を中心とした少雨状態が解消するほどの雨にはならない見込みです。期間の1週目は高温傾向北日本は2週目に寒の戻りも向こう1か月は暖かい空気に覆われやすいため、気温は東日本