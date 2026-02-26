２４日、会場でｅＶＴＯＬに見入る子ども。（武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢2月26日】中国湖北省が独自に研究開発した複数の電動垂直離着陸機（eVTOL）と人型ロボットが24日、同省武漢市の展示会で公開された。会場では湖北省の人工知能（AI）や低高度の有人・無人機を活用した経済活動「低空経済」などにおける最新の成果が発表された。２４日、会場で豆腐をつまむ人型ロボット。（武漢＝新華社記者／肖芸九）２４日、