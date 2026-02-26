アルピニスト野口健氏（52）の長女・野口絵子さん（22）が26日、都内で日本マリン事業協会の記者会見に出席した。絵子さんは、「2026JMIAマリンアンバサダー」に就任。「2026ミス日本『海の日』」として、海洋業界への理解と関心を高める役割を担う。国際ボートショー委員会委員長の竹長潤氏は、絵子さんに任命したことについて「山のイメージがつきまといますが、実は海が大好きで、ボランティアとして水産業系の活動を