沖縄県宜野湾市のアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、アメリカの国防総省が、代替となる長い滑走路が選定されるまで「普天間飛行場は返還されない」との見解を示したことについて、高市総理は26日、「返還されないことは全く想定していない」と強調しました。共産党小池晃 書記局長「米国防総省が、辺野古の新基地が完成したとしても、日本政府が別の長い滑走路を選定するまで普天間基地は返還されない