◇練習試合西武0―0オリックス（4回降雨中止）（2026年2月26日SOKKEN）西武先発・武内夏暉投手（24）が2回を投げ1安打無失点と好投した。小雨が降り出すあいにくのコンディションだったが、緩急を使った丁寧な投球でオリックス打線を翻弄（ほんろう）した。球速も140キロ台後半を計測。「ここからどんどん上げていきたいですね」と振り返った。開幕候補の好投に西口監督も納得の表情だ。「球のキレ自体も悪くなかった