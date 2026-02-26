ドジャース・大谷翔平合流で一気に盛り上がった侍ジャパンのバンテリンドームでの練習で、佐藤輝明、森下翔太の阪神コンビがフリー打撃でスタンドインを連発した。キャッチボールをカブス・鈴木誠也と組んで行った佐藤輝はDeNA牧と同組で22スイングで6発。森下もレッドソックス・吉田と同組で20スイングで3発。外野に新設されたホームランウイングにも1本叩きこんだ。バンテリンでの中日との強化試合2連戦は、ブルージェイズ