物価高対策として、都の公式スマホアプリ「東京アプリ」で１５歳以上の都民に１万１０００円相当のポイントを付与する事業について、都は２５日、新年度からスマホ操作が困難な認知症患者や障害者を対象に、代理申請の仕組みを導入することを都議会で明らかにした。今後、対象者や代理人の範囲、不正防止策などを検討する。都幹部は公明や自民、都ファの代表質問に対し、スマホに不慣れな人への配慮の重要性を改めて強調し、「