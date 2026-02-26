消費税の減税などを議論するための超党派による「国民会議」の初会合が、26日夕方に首相官邸で開かれます。スペシャルキャスター・金子恵美さんとお伝えします。青井実キャスター：このあと国民会議の初会合が行われますが出るところと出ないところがあります。どう見ますか？スペシャルキャスター・金子恵美さん：まずは足並みがそろわない中でのスタートとなったことは残念な印象を持ちますね。青井実キャスター：野党の理解が得