十日町市で中学3年生の少女が行方不明となってから、2月26日で1か月。少女はいまだ発見に至っていません。行方不明になっているのは十日町市新座甲に住む中学3年生の樋口まりんさんです。3日前の23日には15歳の誕生日を迎えた樋口さん。ことし1月26日午後7時頃、自宅を徒歩で外出したまま帰宅せず、保護者から「娘がいなくなった」と110番通報があり事案が発覚しました。 警察によりますと、樋口さんは身長約154センチ、セミロ