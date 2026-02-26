上海市市場監督管理局が2月25日の記者会見で明らかにしたところによると、上海市はこのほど、越境デジタル身分認証による外資系企業の登録手続きを全過程オンラインで行う全国初のサービスを打ち出しました。この新たなサービスモデルでは、シンガポール企業は権限を付与した署名権限者を通じて、身分認証や電子署名をすべてオンラインで完結でき、対面での紙の書類の提出が不要となります。これにより、制度上の取引コストの効果