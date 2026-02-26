高市総理が自民党議員315人に1人およそ3万円のカタログギフトを配った問題で、市民団体はきょう（26日）、高市総理と自民党議員10人に対する告発状を、東京地検特捜部に送ったと明らかにしました。この問題は、高市総理が衆院選の当選祝いとして自民党議員315人に1人およそ3万円のカタログギフトを配ったもので、個人から政治家に対する金銭などの寄付を禁止した政治資金規正法に違反しているのではないかと指摘されています。高市