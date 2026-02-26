MBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜後7：00※関西ローカル）は3月4日に放送1000回を迎える。同日放送の2時間スペシャルには、番組初期レギュラーの井川遥と、村上信五が登場する。3月4日放送『水野真紀の魔法のレストラン』に出演するレギュラーと村上信五、井川遥2001年4月12日の放送開始から1000回を迎えた同番組。2時間SPでは、「関西人なら絶対１回は行っとかなあかん！グルメ遺産ランキング」と題し