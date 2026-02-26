3月使用分の電気・ガス料金は、政府の補助金が減額されるため、前の月と比べて全国的に値上がりします。大手電力10社は、3月使用分の電気代について、北海道から沖縄まで全ての地域で値上がりすると発表しました。東京電力管内の平均的な家庭の場合、前の月と比べて822円高い8319円となります。また、日本ガス協会は大手都市ガス4社の来月使用分について、全社で値上がりすると発表。東京ガス管内の平均的な家庭の場合、前の月と比