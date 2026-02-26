岩手県大船渡市で発生した大規模山林火災から26日で1年です。火災の犠牲となった柴田吉郎さんの遺族は墓前で手を合わせました。大船渡の山林火災の唯一の犠牲者、柴田吉郎さんの長男・柴田修幸さんと長女の松川悦子さん。柴田吉郎さんの長男・修幸さん（64）と長女・悦子さん（62）「実感がない。最近のことのよう。1年たっているけど」1年前、大船渡市赤崎町合足で発生した山林火災では、平成以降、国内最大規模のおよそ3370ヘク