東京市場まとめ 1.概況 日経平均株価は412円高の58,995円で続伸して始まりました。前日の米国市場では主要3指数がいずれも上昇し、さらに朝方発表されたエヌビディア［NVDA］の決算で、業績見通しが市場予想を上回ったことも日本市場の追い風となりました。序盤から日経平均は勢いよく上げ幅を広げ、早々に59,000円台に到達。9時5分には59,332円まで上昇し、取引時間中の最高値を更新しました。その後は連日上昇してきた反動から