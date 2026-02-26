3月に行われる新潟県の公立高校の一般入試の変更後の最終志願倍率が発表されました。全日制の平均倍率は1倍を下回っています。 公立高校の一般入試は80校105学科で行われ、募集人数は1万2540人となっています。全日制の平均倍率は0.99倍。全日制と定時制を合わせた平均倍率も0.97倍で1倍を下回りました。学力検査は3月4日に行われ、合格発表は3月12日に発表されます。