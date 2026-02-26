侍ジャパンの?スイッチ?が入った。大谷翔平投手（３１＝ドジャース）が２６日、バンテリンドームへ１４時３０分過ぎに到着し、日本代表に合流した。侍のユニホームに袖を通して全体練習にも参加。地元名古屋は早くも騒然となり、ＣＢＣなど地元各放送局が大谷の動きをテレビカメラで追いかけ、ＴＢＳ系列のワイドショー「ゴゴスマ」では異例の生中継で放送されるなど、スーパースターの一挙手一投足に視線が集まった。今回の第