２６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が帰国後も様々な会見出席などで大忙しの日々を過ごしていることを特集した。コメンテーターで出演の放送作家でタレントの野々村友紀子さんは「演技も素晴らしかったですけど、絆というか２人の関係性というの