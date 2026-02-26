指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」（イコールラブ）の佐々木舞香が２６日までに自身のＳＮＳを更新。新曲のジャケ写のオフショットが注目を集めている。佐々木はインスタグラムに「２０枚目シングル『劇薬中毒』のジャケ写のオフショット真っ黒と真っ赤」とつづり、新曲「劇薬中毒」のオフショットをアップ。白と赤のコントラストが印象的な衣装に、毒リンゴを思わせる真っ黒なリンゴを頭に乗せたシ