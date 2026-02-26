さくらインターネットは2月26日、生成AI向け推論API基盤「さくらのAI Engine」で、テキストを自然な音声として生成する「音声合成(TTS)API」(音声合成API)を提供開始した。○「音声合成API」の概要音声合成(Text to Speech)は、入力したテキストを音声として出力する音声生成技術。音声アシスタントや案内システムなど、幅広い分野で利用が進んでいる。これまで、さくらのAI Engineでは音声入力や会話生成のAPIを提供しており、新