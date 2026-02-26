コンタクトレンズ販売を行うエース（東京都港区）が2026年2月25日、新発表したカラコンブランド名について「海外において不適切な意味を持つ言葉を想起させる可能性がある」と指摘を受け、商品を発売延期すると発表した。ブランド名の変更を含めた対応を進めているという。イメージモデルには4人組アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」メンバー・逃げ水あむさんを起用していたが、命名や商品企画には関与していないとも説明