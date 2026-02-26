全国で猛威をふるうインフルエンザ。鹿児島県内では1週間に2000人以上が感染し、全域で「流行発生警報」が継続中です。 県内で今月22日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は2448人で、前の週に比べ1093人減りました。 1医療機関あたりの患者数は42.95人で、県内全域で「流行発生警報」が継続しています。 保健所別でみると、多い順に▼伊集院で96.50人、▼川薩で72.67人、▼姶良で57.13人などとなっています。 県