早明浦ダム26日午後4時10分ごろ【水資源機構 提供】 国や四国4県でつくる吉野川水系水利用連絡協議会は、25日午前９時に解除した吉野川水系の第2次取水制限を、26日午後４時に再開しました。 池田ダムへの流入量が27日午前０時から運用値を下回ることが予想されるためで、香川用水への供給を再び30％カットします。高知県・早明浦ダムの貯水率は26日午後3時現在、41.3％です。