サッカーJ2・モンテディオ山形は26日、新スタジアム構想に最大50億円の出資を決めた不動産開発会社「エスコン」がモンテディオ山形の株式の98％を取得し子会社化することを発表しました。発表でモンテディオ山形は新スタジアム構想について、エスコンから「単なるサッカー専用スタジアムの建設ではなく、地域ブランディングに貢献する新たなシンボルの創出、交流人口・関係人口の拡大、そして持続可能なまちづくりの実