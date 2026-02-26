独占中継のテーマ曲いよいよ3月5日に開幕がせまった、野球世界一決定戦のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。日本代表が連覇を目指す。【写真を見る】「南ちゃんを探せ！」こちらも大ブームを巻き起こしたオリジナル前回大会までは全試合、地上波で無料放送されていたが、今大会は動画配信サービス・Netflix（ネトフリ）が早々と日本国内独占配信権を獲得した。「サッカーW杯やWBCなど、世界的に人気のイベントの放映