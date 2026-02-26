ドル円１５６．１５近辺、ユーロドル１．１８１０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は156.15近辺、ユーロドルは1.1810近辺で推移している。ドル円は一時155.71レベルまで下押しされたあとは、買戻しが優勢になっている。ユーロドルはちょうど前日のNY終値付近へと値を戻している。 きょうは円買い優勢となっているが、ドル円は155円台では買いが入っている。ここ１週間ほどの円安の流れに調整