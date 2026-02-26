メインシナリオ…買い優勢、0.7158が最初の関門。2月12日に0.7147まで上昇後、地合いを緩め、0.70-0.71前後でのもみ合いとなっていた。だが、昨日、終値ベースで0.71台に乗せており、レンジから上放れたとみる。買い優勢となれば、23年2月2日の高値0.7158が最初の関門。高値更新となれば、節目の0.7200や22年6月3日の高値0.7283、さらには節目の0.7300を目指すことになる。0.7300も突破すれば、節目の0.7400を目指そう。