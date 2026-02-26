メインシナリオ…安値圏でのもみ合い後は上昇に転じている。21日線をしっかりと上抜いており、上昇基調で推移するとみられる。その場合は、2月9日の高値94.98が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、95円の節目、2024年7月17日の高値96.40、97円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の92.84、2月16日の安値91.80、1月27日の安値91.42、1月19日の安値90.54などがターゲットと