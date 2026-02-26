静岡市葵区に住む70代の女性が、約2100万円相当の金塊をだまし取られる事件がありました。警察が特殊詐欺事件として捜査しています。【本記】□静岡中央警察署警察によりますと今月中旬、静岡市葵区に住む70代の女性に厚生労働省を名乗る人物から「入院している人があなたの保険証を不正に使っている」「後で警察から連絡がある」などと電話がありました。その後、警察官を名乗る人物から電話で「あなたは容疑者として浮上している