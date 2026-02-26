山形県内で2月22日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は1085人で、2週連続で警報レベルとなっています。26日発表の最新の調査結果によりますと、県内39の定点医療機関から2月22日までの1週間に報告されたインフルエンザ感染者の数は合わせて1085人で、前の週よりも139人減少しました。一方、定点医療機関1か所あたりの感染者の数は27.82人で、警報レベルが2週連続で続いています。保健所別では山形市保健所が最も多く3