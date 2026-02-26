◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)女子シングルス3回戦が行われ、張本美和選手と大藤沙月選手の日本人対決が実現。その緊迫した試合で、大藤選手が二度もサーブトスの角度の違反でフォルトとなる場面がありました。そのハプニングは第2ゲーム、大藤選手が0-1とリードされ、自身のサーブからゲームが再開する状況で起こりました。大藤選手はサーブを行い、ボールがネットの上を越えて張本選手側の