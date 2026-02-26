りくりゅうが試合に向かう前に必ずするルーティンを明かしました。ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートペアで日本史上初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。26日に所属の木下グループ本社を訪問しました。記者から「2人のルーティンは何か」と質問が飛ぶと、三浦選手は「試合前にカナダの家を出る前に全ての掃除を行ってから試合に向かうのがルーティン。シーズン中はずっと家がきれ