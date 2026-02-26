東京の「啓文堂書店渋谷店」が、25日より「紀伊國屋書店渋谷道玄坂店」に屋号変更された。【写真】啓文堂書店渋谷店→紀伊國屋書店渋谷道玄坂店新しい外観啓文堂書店は2025年6月末、紀伊國屋書店グループに加わった。紀伊國屋書店の完全子会社である紀伊國屋書籍販売は、渋谷店の屋号変更について今月3日付で発表していた。これにより、旧啓文堂書店20店舗すべてが「紀伊國屋書店」となった。同社のXでは、25日に「本日の