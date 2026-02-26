元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希が２４日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、日々のスーパーの買い物で「１万円買い物しない日はない」といい、スタジオを驚かせた。この日は「買い物依存を語る夜」と題し、買い物が大好きな著名人が登場。その中で川崎は「毎日、普通のスーパーで１万円とか買い物をする」と言い、上田晋也は「スーパーで？」とビックリ。その反応に、逆に川崎は「スーパーで１万円買い物しない