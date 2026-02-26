自民党のインテリジェンス戦略本部は26日、インテリジェンス（情報力）機能の強化に向けた提言案をまとめた。本部長を務める小林鷹之政調会長は、「単に箱を作るだけでは全く意味がない。いかに生きた組織にしていくのかだ」などと強調した。インテリジェンス機能の強化については、高市首相も「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境において国益を守るために必要だ」などとして、目玉政策の1つに掲げている。提言案では、「『情報力