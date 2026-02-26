三菱電機コアラーズは2月26日、サイーシャ・ゴリーら計7名を自由契約選手リストに公示した。 今回、自由契約選手リストに名前が載ったのは、根本葉瑠乃、金澤英果、渡邉亜弥、中村華祈、サイーシャ・ゴリー、小菅由香、トビンブランディーみやびの7名。うち、渡邉、根本、小菅の3名は今シーズンをもって現役を退くことが同日に発表されている。 今シーズンには先発と