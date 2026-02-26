ヤマトインターナショナルがこの日の取引終了後に、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２６年８月期に投資有価証券売却益約９０００万円を特別利益として計上すると発表した。なお、通期業績予想への影響は、他の要因も含めて精査中としている。 出所：MINKABU PRESS