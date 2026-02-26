２６日の東京株式市場は日経平均株価が朝方に史上初めて５万９０００円台に乗せたものの、過熱感が意識されて失速。終値は連日の最高値更新となったものの、後場に下げに転じる場面があった。 大引けの日経平均株価は前営業日比１７０円２７銭高の５万８７５３円３９銭と３日続伸。プライム市場の売買高概算は２６億１３１２万株、売買代金概算は８兆８８７７億円。値上がり銘柄数は９０５、対して値下がり銘柄数は６３３、