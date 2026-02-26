アドビは2月26日（木）、「Adobe Firefly」の動画エディターに動画制作を効率化するという新機能を追加したと発表した。 追加された「クイックカット」は、動画素材や生成した映像をアップロード、その後動画の内容をプロンプトで説明するだけで、AIが動画を自動生成するというもの。「ゼロから始める編集の負担を解消し、クリエイターはストーリー構築や演出に集中することが可能」としている