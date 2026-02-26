料理宅配サービスの「ウォルト」は、国内でのサービスを３月４日で終了すると発表しました。北海道内で事業拡大を進める中での突然の撤退に、飲食店やマチの人からは驚きの声が聞かれました。大きなとんかつに…から揚げの重量はなんと１キロ。蓋が閉まらないほどボリュームたっぷりです。札幌市内の弁当店です。店頭での販売に加え、こちらの店では昼どきになると６０件ほどのデリバリーの注文が入るとい