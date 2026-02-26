東京都の去年の出生数は、速報値で9年ぶりにプラスに転じ、小池都知事は「率直にうれしく思う」とコメントを出しました。厚生労働省によりますと、去年の東京都の出生数は、日本で生まれた外国人を含む速報値で8万8518人に上り、前の年と比べるとおよそ1000人の増加となっています。前年からの増加は、9年ぶりのことになります。また、婚姻数についても8万5137組と、2年連続の増加となりました。小池都知事はさきほど、「率直にう