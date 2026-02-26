中道改革連合の小川代表、国民民主党の古川元久代表代行は２６日、食料品を対象にした消費税減税などを検討する「社会保障国民会議」の初会合への参加を見送る考えを表明した。両氏がそれぞれ、国会内で記者団に明らかにした。