ＴＲＦのＤＪＫＯＯが２６日、都内で行われた、アミューズメントゲームやアイドルアニメとして知られる「プリティーシリーズ」最新作「おねがいアイプリ」のコンテンツ発表会に９人組アイドルグループ・いぎなり東北産らと出席した。作品にちなみ、自らの「お願い」を答える話題が展開。４月５日からテレ東系で放送されるアニメで新曲がエンディング曲に決定した、いぎなり東北産は「ＥＤ曲でもっとたくさんの人に知ってもら