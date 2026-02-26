ヤマハ発動機は3月14日より、交通安全を"親子で"学べる体験型プログラム「ヤマハ親子バイク教室」を、全国各地で順次開催する。体験型プログラム「ヤマハ親子バイク教室」「ヤマハ親子バイク教室」は、小学生以上の子どもと保護者が一緒に参加し、バイクの基本操作や交通安全を学ぶことができる体験教室。ヤマハ製品を「安全に」「楽しく」「正しく」「役立つように」使用してもらうことを目的とした安全・普及活動「YRA」の一環と