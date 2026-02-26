KDDIとセコムは2月26日、陸上自衛隊の駐屯地内における警備体制の高度化と、指揮する指令所との情報連携や人的稼働の効率化を目的としたリモート警備システムの構築を防衛省から受託したことを発表した。この案件は防衛省から2025年10月28日にKDDIが委託先として選定され、セコムと共同で実施する。○システム構築の背景労働力人口の減少が進む中、陸上自衛隊の駐屯地においては広大な敷地の継続的な監視や巡察といった警備業務に